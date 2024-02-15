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Коц: полигон в Селидово стал «мясорубкой» после атаки кассетным «Искандером»

Коц: полигон в Селидово стал «мясорубкой» после атаки кассетным «Искандером»

Удар российских войск по полигону в населенном пункте Селидово, расположенном недалеко от Авдеевки, оказался серьезным провалом для нового главнокомандующего украинской армией, генерала Александра Сырского.

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