Коц: полигон в Селидово стал «мясорубкой» после атаки кассетным «Искандером»

Удар российских войск по полигону в населенном пункте Селидово, расположенном недалеко от Авдеевки, оказался серьезным провалом для нового главнокомандующего украинской армией, генерала Александра Сырского.
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