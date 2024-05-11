Почему в СССР автобусы России водили русские, а сейчас таджики, узбеки и другие мигранты

Почему бы МВД разом не запретить мигрантам водить наши автобусы, такси, и прочий общественный транспорт? Ну, ведь очевидно же, что приезжие из сельской местности Средней Азии мигранты по объективным причинам не имеют квалификации, чтобы профессионально водить транспорт в любом российском городе.
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