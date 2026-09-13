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MaxSun MS-B850M I-CAFE: системная плата с красной печатной платой для Ryzen AM5 на чипсете B850

Компания MaxSun выпустила несколько новых системных плат для процессоров Ryzen с разъёмом AM5, среди которых выделяется модель MS-B850M I-CAFE, отличающаяся красным цветом печатной платы с чёрными акцентами.

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