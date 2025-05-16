Сладков: ситуация на передовой позволяет нашей делегации подождать в Стамбуле делегацию Украины Представители киевского режима на переговорах в Турции все никак не могут добраться до места встречи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сладков: ситуация на передовой позволяет нашей делегации подождать в Стамбуле делегацию Украины Представители киевского режима на переговорах в Турции все никак не могут добраться до места встречи.
Свежие комментарии