Закон и Порядок

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Вагнеров возглавил «Лотос»

Вагнеров возглавил «Лотос»

Такие предположения звучали ещё три-четыре дня назад. Тем более, что "Лотос" в последний период фактически осуществлял руководство всей боевой и учебной работой в ЧВК "Вагнер", а Евгений Пригожин публично называл его заместителем Дмитрия Уткина.

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