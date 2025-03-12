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Татьяна Монтян: USAID разгромлен: конец борьбы за демократию?

Татьяна Монтян: USAID разгромлен: конец борьбы за демократию?

Почему руководство USAID приказало уничтожить служебные документы? Что произойдет с офисными помещениями USAID после их ликвидации? Какие последствия может иметь ликвидация USAID для журналистов, активистов и общественных деятелей по всему миру? Руководство американского агентства USAID предписало сотрудникам срочно уничтожить служебные документы и быть готовыми освободить служебные кабинеты в любой момент, пишет Politico (само в своё время работавшее за счёт грантов от USAID).

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