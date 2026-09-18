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«Не будут погибать за Польшу»: почему в Варшаве выразили недовольство союзниками по НАТО

«Не будут погибать за Польшу»: почему в Варшаве выразили недовольство союзниками по НАТО

В Польше обеспокоены неготовностью стран — членов НАТО защищать союзников в случае прямого военного конфликта.

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Профиль пользователя Юрий Зубрин
Юрий Зубрин

Я так понимаю Туск с Сикорским кичились " мощью " Польши ,а когда поняли ,что они могут остаться один на один с Россией и никто не будет умирать за Польшу,сразу и пыл пропал ,и гонор испарился!