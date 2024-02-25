Мыши подъели танки ВСУ: «Леопарды» и «Абрамсы» сдались грызунам Ольга ВайленкоФранцузский военный, участвующий в боевых действиях на Донбассе, сообщил газете Figaro о повреждении части американской военной техники, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) в борьбе с Россией.