Мама. Всего одно слово, два слога, четыре буквы – но сколько же в нем теплоты, ласки и бескорыстной любви, знакомой каждому человеку на этом свете.
День матери
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Мама. Всего одно слово, два слога, четыре буквы – но сколько же в нем теплоты, ласки и бескорыстной любви, знакомой каждому человеку на этом свете.
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