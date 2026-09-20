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Кубок «Урал-Грейта». Финал. «Бетсити Парма» встретится с «Уралмашем»

«Парма» и «Уралмаш» выявят победителя турнира. Кубок «Урал-Грейта» Финал Бетсити Парма – Уралмаш 20 сентября.

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