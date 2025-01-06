Фермеры заблокировали трассу под Парижем

Члены второго крупнейшего во Франции фермерского профсоюза «Сельская координация», которые недовольны политикой государства в сельскохозяйственном секторе, заблокировали ведущую к Испании трассу под Парижем.
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