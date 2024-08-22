Луи-Филипп: сын «герцога Эгалите», республиканский генерал и будущий «король французов»

Луи-Филипп, герцог Шартрский на портрете Леона Конье Последним французским королём суждено было стать представителю Орлеанской династии – Луи-Филиппу, который, кстати, официально именовался не королём Франции, а королём французов.
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