БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Луи-Филипп: сын «герцога Эгалите», республиканский генерал и будущий «король французов»

Луи-Филипп: сын «герцога Эгалите», республиканский генерал и будущий «король французов»

Луи-Филипп, герцог Шартрский на портрете Леона Конье Последним французским королём суждено было стать представителю Орлеанской династии – Луи-Филиппу, который, кстати, официально именовался не королём Франции, а королём французов.

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