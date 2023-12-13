Конгрессвумен Грин: США могут отправить военных на Украину

Global Look Press / B Shamlo Американские власти заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии России, поэтому после того, как у Киева закончится мобилизационный ресурс, для противостояния российским войскам могут отправить военных ВС США, полагает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.