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Порядок, государство

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Оружие не доплывет: РФ «перекрыла кислород» ВСУ на море

Вооруженные силы РФ в ночь на 20 июля нанесли очередной массированный удар по портовой инфраструктуре Одессы, поразив резервуары с горюче-смазочными материалами, а также иностранные сухогрузы с военным грузом.

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