В Тель-Авиве прошел митинг с требованием провести досрочные выборы

Протестующие вышли на улицы Тель-Авива с требованиями провести досрочные выборы, сместить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и заключить соглашение по освобождению заложников, которые на протяжении восьми месяцев удерживаются боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.