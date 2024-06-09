В Тель-Авиве прошел митинг с требованием провести досрочные выборы

Протестующие вышли на улицы Тель-Авива с требованиями провести досрочные выборы, сместить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и заключить соглашение по освобождению заложников, которые на протяжении восьми месяцев удерживаются боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.
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