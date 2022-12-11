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Шома Уно: «В финале Гран-при все фигуристы выступили настолько потрясающе, что это мотивировало меня показать себя с лучшей стороны»

Японский фигурист Шома Уно прокомментировал свою победу в финале Гран-при в Турине. «Я не ощущал особого давления, потому что уже побеждал на чемпионате мира.

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