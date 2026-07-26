Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Простая и доступная

Простая и доступная

И снова - здравствуйте! Алла Борисовна собственной персоной, в компании любимого супруга, прибыла в Юрмалу - в гости к подруге.

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Комментарии
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Александр Симаков
Мне вот что интересно - Пугачева на этом вайкульском фестивале бесплатно появляется или таки за мелкий прайс? В этом году Лайма-кормилица попросила Пугачиху спеть, так Перемадонна (по слухам) ей счет выкатила - 200 тыщ баксов за выступление. Одна кормилица СССР захотел заработать на другой, и не важно, кто на ком?
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