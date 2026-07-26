Простая и доступная

Александр Симаков

Мне вот что интересно - Пугачева на этом вайкульском фестивале бесплатно появляется или таки за мелкий прайс? В этом году Лайма-кормилица попросила Пугачиху спеть, так Перемадонна (по слухам) ей счет выкатила - 200 тыщ баксов за выступление. Одна кормилица СССР захотел заработать на другой, и не важно, кто на ком?