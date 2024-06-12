Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе

В Севастополе работают силы противовоздушной обороны (ПВО), ведется работа по уничтожению воздушных целей, все службы находятся в состоянии боевой готовности, заявил 12 июня губернатор города Михаил Развожаев.
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