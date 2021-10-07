Зеленский на грани «слива» ― 2

Для Владимира Зеленского пришла беда, откуда не ждали и когда совсем не ждали. Вечером в воскресенье, 3 октября, британское издание The Guardian опубликовал «досье Пандоры», подготовленное Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.
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