Зеленский на грани «слива» ― 2

Для Владимира Зеленского пришла беда, откуда не ждали и когда совсем не ждали. Вечером в воскресенье, 3 октября, британское издание The Guardian опубликовал «досье Пандоры», подготовленное Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.