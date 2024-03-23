– Что делал в «Крокусе» вчера? – Застрелил – Кого застрелил? – Людей Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса одного из подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус сити холле».
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– Что делал в «Крокусе» вчера? – Застрелил – Кого застрелил? – Людей Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса одного из подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус сити холле».