Латвия направит более 50 млн евро на обустройство убежищ и установку сирен

Власти Латвии планируют выделить 50,89 миллиона евро на приспособление помещений для использования в качестве убежищ гражданской обороны и модернизацию системы оповещения населения.
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