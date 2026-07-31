Западные СМИ: Киев хочет расширить применение Starlink для ударов вглубь России 28 июля в Белом доме на встрече с Трампом Зеленский поднял.
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Западные СМИ: Киев хочет расширить применение Starlink для ударов вглубь России 28 июля в Белом доме на встрече с Трампом Зеленский поднял.
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