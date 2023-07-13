The Moscow Post

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Сага о раздолбайстве в Карелии: памятник снесли, но детсад не сдали

Сага о раздолбайстве в Карелии: памятник снесли, но детсад не сдали

У главы Карелии Артура Парфенчикова - очередной скандал. В Петрозаводске на месте вырубленных деревьев и снесённого памятника герою Великой Отечественной войны Якову Степанову уже несколько лет Минстрой региона не может сдать обещанный детсад.

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