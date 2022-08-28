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в Магадане инспекторы по делам несовершеннолетних городского отдела полиции встретились с воспитанниками детского дома

В рамках акции «Помоги пойти учиться» инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Магадану посетили детский дом «Надежда».

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