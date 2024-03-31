«Не хватает денег»: как продолжает разваливаться инфраструктура США

Украина, как и обещала, уничтожила на этой неделе ключевой мост. Правда, не в России, а в США. Украинский капитан не справился с потерявшим ход контейнеровозом и трехсотметровая махина протаранила переправу через Чесапикский залив в Балтиморе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии