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«Не хватает денег»: как продолжает разваливаться инфраструктура США

«Не хватает денег»: как продолжает разваливаться инфраструктура США

Украина, как и обещала, уничтожила на этой неделе ключевой мост. Правда, не в России, а в США. Украинский капитан не справился с потерявшим ход контейнеровозом и трехсотметровая махина протаранила переправу через Чесапикский залив в Балтиморе.

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Комментарии
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Eduard
А для Украины посторонней почему-то хватает?
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