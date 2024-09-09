Уход из Big Hit: что будет с BTS после истечения контракта?

Вопрос, который волнует ARMY по всему миру: что будет с BTS, если они решат не продлевать контракт с Big Hit? Парни уже сделали паузу в своей совместной деятельности, чтобы выполнить воинский долг, но что будет, когда контракт истечёт? Каждый из ребят уже доказал, что может быть успешным сольным артистом.