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КХЛ. «Авангард» против «Салавата», СКА примет «Витязь», «Металлург» в гостях у «Сочи»

КХЛ. «Авангард» против «Салавата», СКА примет «Витязь», «Металлург» в гостях у «Сочи»

«Автомобилист» сыграет с «Трактором», СКА – с «Витязем», «Металлург» проведет гостевой матч с «Сочи».

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