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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Липецкие полицейские отдали в добрые руки ротвейлера Киру

Липецкие полицейские отдали в добрые руки ротвейлера Киру

Полицейская собака Кира вышла на пенсию и обрела нового хозяина. Теперь выносливый ротвейлер с крепкой психикой будет проживать в семье – в частном доме в Добровском районе Липецкой областиПолицейская собака Кира вышла на пенсию и обрела нового хозяина.

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