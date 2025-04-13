Липецкие полицейские отдали в добрые руки ротвейлера Киру

Полицейская собака Кира вышла на пенсию и обрела нового хозяина. Теперь выносливый ротвейлер с крепкой психикой будет проживать в семье – в частном доме в Добровском районе Липецкой областиПолицейская собака Кира вышла на пенсию и обрела нового хозяина.