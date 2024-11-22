Солистка группы Artik & Asti Seville выходит замуж

О помолвке стало известно на дне рождения певицы фото: Соцсети32-летняя солистка группы Artik & Asti Seville теперь невеста.
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