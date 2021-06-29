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"Ъ": власти ищут виновных в задержке расширения БАМа и Транссиба

"Ъ": власти ищут виновных в задержке расширения БАМа и Транссиба

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ОАО РЖД оценить ответственность должностных лиц за срыв сроков расширения Байкало-амурской и Транссибирской магистралей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

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