Названы регионы России с наибольшей долей непроданных новостроек

В некоторых регионах России доля нераспроданного жилья достигает 78%. Самый высокий процент в Челябинской области, Башкортостане и Краснодарском крае Самая высокая доля непроданных квартир в новостройках среди крупнейших регионов России — в Челябинской области.
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