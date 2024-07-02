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Названы регионы России с наибольшей долей непроданных новостроек

В некоторых регионах России доля нераспроданного жилья достигает 78%. Самый высокий процент в Челябинской области, Башкортостане и Краснодарском крае Самая высокая доля непроданных квартир в новостройках среди крупнейших регионов России — в Челябинской области.

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