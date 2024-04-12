Grayscale Investments назвала инфляцию положительным фактором для криптоактивов

Стабильно высокий уровень инфляции и дефицит в бюджете будут способствовать росту интереса к хедж-активам, включая биткоин, по мнению главы отдела исследований компании Grayscale Investments, Зака Пандла.
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