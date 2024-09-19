Опубликовано расписание регионального этапа «Кросса нации»

Несмотря на изменение маршрута забега, онлайн-регистрация на традиционное для Смоленска спортивное мероприятие продолжается Организаторы обнародовали расписание областного этапа ежегодного всероссийского Дня бега «Кросс нации», который пройдёт в эту субботу на площади Ленина Смоленска.