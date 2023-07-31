Известно, что 73-летняя исполнительница народных песен, Надежда Бабкина, больше не будет вести передачу “Модный приговор” на Первом канале.
Появились подробности увольнения Бабкиной с Первого канала
Комментарии
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Валентин Воробьев
Бабка Бабкина тоже вышла из тиража - Пугачиха очередная она на ТВ
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20 час.
T
Teodor
Тупое ТВ с тупыми программами. Как можно вести передачу, по факту сваха, для сближения и создания семьи, когда все участники сами их потеряли?
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16 час.
Валерий Ворожищев
Старая проститутка. которой всё мало!
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2 час.
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