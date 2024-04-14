Восемь раз уходила от мужа: что известно о резонансном убийстве Салтанат Нукеновой в Казахстане

В Казахстане начался суд над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым. Он сильно избил свою гражданскую жену, а когда той стало плохо от полученных травм, вместо скорой начал звонить ясновидящей и спрашивать, что делать.
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