Бизнесмена Сахарова осудили за хищение средств при поставках оборонке

Главе российского подразделения международной компании Chiron Group Андрею Сахарову осудили за хищении средств Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ) при поставке ей станка за 83,7 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии