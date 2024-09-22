Алаудинов рассказал о неудачной попытке ВСУ прорваться у Плехова

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что украинские военные предприняли провальную попытку прорвать оборону российских войск в районе населенного пункта Плехово в Курской области.
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