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Кукурелья о дуэли с Сака в финале: «Люблю такие вызовы, главное – заставить его чувствовать себя некомфортно. Сценарий игры будет зависеть от Испании, а не от действий Англии»

Кукурелья о дуэли с Сака в финале: «Люблю такие вызовы, главное – заставить его чувствовать себя некомфортно. Сценарий игры будет зависеть от Испании, а не от действий Англии»

Сегодня сборная Испании сыграет с Англией в финале турнира. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

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