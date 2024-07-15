На СНСЗ в Санкт-Петербурге заложат корабль противоминной обороны «Виктор Корнер»

Корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил Корабль противоминной обороны «Виктор Корнер», который станет тринадцатым в линейке проекта 12700, заложат во вторник на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).