В котельной № 3 Левобережья завершили подготовку к зиме

Котельная № 3 Левобережья в городском округе Дубна готова к работе в зимних условиях. Впервые за всю историю одновременно будут функционировать шесть котлов — три водогрейных и три паровых, что обеспечит надежный запас теплоснабжения для около 25 тысяч жителей.