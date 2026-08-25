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В котельной № 3 Левобережья завершили подготовку к зиме

В котельной № 3 Левобережья завершили подготовку к зиме

Котельная № 3 Левобережья в городском округе Дубна готова к работе в зимних условиях. Впервые за всю историю одновременно будут функционировать шесть котлов — три водогрейных и три паровых, что обеспечит надежный запас теплоснабжения для около 25 тысяч жителей.

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