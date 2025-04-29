Запад и НАТО теряют влияние в Грузии. Москва готова развивать сотрудничество

Не смирившись с тем фактом, что ещё в прошлом году власть Грузии в предвыборной риторике приняла закон об иностранных агентах, а также не взяла на себя ответственность «за жестокие нападения на представителей политической оппозиции», что значительно отдалило Грузию от вступления в НАТО, коллективный Запад принялся активно расшатывать ситуацию в стране с другого конца.