В Хабаровске осудили водителя за смертельное ДТП

Суд в Хабаровске принял решение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, который был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, что повлекло по неосторожности смерть человека.
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