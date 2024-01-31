Некоторые заклятые друзья Украины, а именно Польша и Венгрия, намерены приступить к разделу территории незалежной после того, как ВСУ потерпит окончательное фиаско, написал журналист и обозреватель хорватского издания Advance Ф.
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