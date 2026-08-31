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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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В Останкинском районе прошёл обход на улице Академика Королева

Первый заместитель главы управы Останкинского района Андриан Анатольевич Кучма провёл плановый обход территории по адресу: улица Академика Королева, дом 9 корпус 2.

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