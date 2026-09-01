Собянин: более 30% всей навигации метро Москвы станет цифровой

Современные сервисы московского транспорта позволяют добиться того, чтобы каждая поездка была максимально комфортной для пассажира, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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