Главком ВСУ Сырский заявил, что вторжение в Курскую область достигло большинства поставленных целей. "Такое ощущение, что полководец Сырский является каким-то российским агентом - ведь его решения только осложняют жизнь ВСУ", - прокомментировал военный эксперт Тимошенко.