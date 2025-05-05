Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Рогожин
    Лекс дура. дура Лекс.Каким бы не был закон.его НАДО выполнять и блогеру полезно 15 суток отдохнуть от творчества в ин...Пустите меня домо...
  • Сергей
    Сценарий только ОДИН - СТЕРЕТЬ ПОГАНЫЙ ОСТРОВ СО ВСЕМ ГАВНОМ НА НЕМ!!!!!Великобритания го...
  • Владимир Тимошков
    Пора отъядрить Европу по полной. Кто выживет, а кто и нет.Не услышали разве...

"Агента Кремля" нашли в Генштабе Украины: Его решения только осложняют жизнь ВСУ

"Агента Кремля" нашли в Генштабе Украины: Его решения только осложняют жизнь ВСУ

Главком ВСУ Сырский заявил, что вторжение в Курскую область достигло большинства поставленных целей. "Такое ощущение, что полководец Сырский является каким-то российским агентом - ведь его решения только осложняют жизнь ВСУ", - прокомментировал военный эксперт Тимошенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх