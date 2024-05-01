На стадионе в Москве, таджики и узбеки, проигравшие русским футболистам со счетом 13:0 устроили массовую драку с нашими ребятами

Юлия Кахичко

Потому и наглеют, репрессий то по отношению к этим "специалистам" не было после Крокуса, хотя и были ожидаемы. На хамское поведение властей таджикии так же ответа нет. Почему наш МИД не вызывает посла этой страны на ковёр? Почему Рахмона не поставят на место с его указаниями и претензиями. Они , видите ли, недовольны, что таджиков не пускают в Россию, ущемляя права таджиков!!! А с хрена ли у этих азиатов права в России появились? Почему им не напоминают про резню 90-х? Да и к узбекам это так же относится.