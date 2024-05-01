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Закон и Порядок

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На стадионе в Москве, таджики и узбеки, проигравшие русским футболистам со счетом 13:0 устроили массовую драку с нашими ребятами

На стадионе в Москве, таджики и узбеки, проигравшие русским футболистам со счетом 13:0 устроили массовую драку с нашими ребятами

Интересная жизнь с Vera Star В Москве произошел очередной культурный обмен между выходцами из Средней Азии и нашими соотечественниками, закончившийся безобразной дракой инициированной любителями рассыпчатого плова.

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Комментарии
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Юлия Кахичко
Потому и наглеют, репрессий то по отношению к этим &quot;специалистам&quot; не было после Крокуса, хотя и были ожидаемы. На хамское поведение властей таджикии так же ответа нет. Почему наш МИД не вызывает посла этой страны на ковёр? Почему Рахмона не поставят на место с его указаниями и претензиями. Они , видите ли, недовольны, что таджиков не пускают в Россию, ущемляя права таджиков!!! А с хрена ли у этих азиатов права в России появились? Почему им не напоминают про резню 90-х? Да и к узбекам это так же относится.
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