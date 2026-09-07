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The Eurasia Daily news agency

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What kind of visa-free travel? The European Commission did not confirm Pashinyan's hopes

What kind of visa-free travel? The European Commission did not confirm Pashinyan's hopes

The official representative of the European Commission (EC) Paula Pinho refused to confirm that between the European Union and Armenia will introduce a visa-free regime by 2029.

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