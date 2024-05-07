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Le Figaro: Макрон на встрече с Си Цзиньпином остался без любимого десерта

Le Figaro: Макрон на встрече с Си Цзиньпином остался без любимого десерта

Во время пребывания в регионе Верхние Пиренеи Си Цзиньпин и французский президент Эммануэль Макрон, а также их супруги, пообедали в горной ресторане друга Макрона, Эрика Абади, на перевале Коль-дю-Турмале.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Макрон изменил своим привычкам и не стал в присутствии тов. Си жрать жаб .
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