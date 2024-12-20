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В Новгородской области прокуратура приложила руку к ремонту ещё одной дороги

В Новгородской области прокуратура приложила руку к ремонту ещё одной дороги

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Новгородской области Елена Григорьева, ненадлежащее состояние автомобильной дороги было выявлено прокуратурой Солецкого района в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

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